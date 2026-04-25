ڕووداو لە نزیک پێنتاگۆن 23 برێنداری لێکەوتەوە

بە پشتبەستن بە فاکس نیوز، پێکدادانی دوو ئۆتۆمبێلی گواستنەوەی گشتی لە نزیک وەزارەتی شەڕی ئەمریکا، ٢٣ کەس بریندار بوون.

کەناڵی فۆکس نیوز بڵاویکردەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی، پێکدادانی دوو پاس لە نزیک باڵەخانەی پنتاگۆن لە ئەمریکا، 23 کەس برینداربوون، کە 10 کەسیان کارمەندی وەزارەتی جەنگن.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی دەزگای پاراستنی هێزەکانی پنتاگۆن، ڕووداوەکە نزیکەی کاتژمێر 7:20ی بەیانی بەکاتی ناوخۆ لەسەر ڕێگای چوونە ژوورەوەی میترۆ ڕوویداوە.

لە ئەنجامی ڕووداوەکەدا ٢٣ سەرنشین بریندار بوون. کارمەندانی فریاگوزاری 18 برینداریان گواستۆتەوە بۆ نەخۆشخانەکانی نزیک بەمەبەستی چارەسەری زیاتر و پشکنینی پزیشکی.

هەروەها 5 کەسی دیکە لە شوێنی ڕووداوەکە وەک نەخۆشخانەی دەرەوە چارەسەر کران و بەبێ پێویستی بە خەواندن لە نەخۆشخانە دەرچوون.

بەرپرسان ڕایانگەیاندووە، چاودێری بارودۆخی بریندارەکان دەکرێت و لێکۆڵینەوە لە هۆکاری ڕووداوەکە بەردەوامە.