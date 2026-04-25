ئێران هۆشداریی بە ئەمریکا دا: واز لە چەتەیی دەریایی بێنا

بارەگای ناوەندی خاتەمولئەنبیا(د.خ) لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە درێژەی گەمارۆی ئەمریکا، دزی و چەتەی دەریایی لە ناوچەکە هۆشداری دا.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە: ئەگەر سوپای دەستدرێژیکارانی ئەمریکا بەردەوام بێت لە گەمارۆدان و دزی و چەتەی دەریایی لە ناوچەکەدا، پێویستە دڵنیابن لەوەی کە ڕووبەڕووی کاردانەوەی هێزە چەکدارە بەهێزەکانی ئێران دەبنەوە.

لە بەیاننامەکەدا ئەوەش هاتووە: پێویستە ئەمریکا بزانێت کە هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە جاران زیاتر دەسەڵات و ئامادەیی بۆ بەرگریکردن لە سەروەری و خاک و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانیان هەیە و سوپای ئەو وڵاتەش لە جەنگی سێهەمی سەپێنراودا بەشێک لەو دەسەڵات و دەسەڵاتە هێرشبەرەیان ئەزموون کرد.

لە بەشێکی ئەم ڕاگەیاندنەدا هاتووە: ئێمە ئامادە و بەبڕیارین بۆ چاودێریکردنی ڕەفتار و جووڵەی دوژمنان لە ناوچەکە و بەردەوامبوون لە بەڕێوەبردن و کۆنترۆڵکردنی گەرووی ستراتیجیی هورمز، هەروەها زیانی توندتر بە دوژمنانی ئەمریکی- زایۆنیست بگەیەنین ئەگەر جارێکی دیکە داگیرکاری بکەنەوە.