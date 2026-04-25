سیخوڕی دوو تەکنیسیەنی ئیسڕائیلی بۆ ئێران؛ وێنەگرتن لە ماڵی بن گویر و نتانیاهۆ

هەموو تۆڕەکانی ئیسرائیل ڕۆژی پێنجشەممە زانیارییە هەستیارەکانی دوو تەکنیکاری هێزی ئاسمانییان لە بنکەی تەل نوف بۆ ئێران ڕووماڵ کرد.

تۆڕی ینێت بە زمانی عیبری ڕایگەیاند: دوو تەکنیکاری هێزی ئاسمانی ئیسرائیل بە سیخوڕیکردن بۆ ئێران تۆمەتبار کراون. ئەمڕۆ (پێنجشەممە) دادستانی سەربازی، بە تۆمەتی ئەنجامدانی تاوانی ئەمنی بۆ هەواڵگری ئێران، تۆمەتی تۆمەتبارکردنی دوو سەربازی سوپای ئیسرائیلی تۆمارکرد کە وەک تەکنیککار لە هێزی ئاسمانیدا خزمەتیان کردووە. ئەو تۆمەتبارانە لە مانگی ئازاردا دەستگیر کراون.

یەکێک لە سەربازەکان بە تاوانی هاوکاریکردنی دوژمن لە شەڕدا، پێدانی زانیاری بە دوژمن، هاوکاریکردن لە پەیوەندیکردن بە بریکارێکی بیانی و تاوانی دیکەوە تۆمەتبار کراوە.

سەربازەکەی دیکە بە تاوانی پەیوەندیکردن بە بریکارێکی بیانی و پێدانی زانیاری بە دوژمن و تاوانی دیکە تۆمەتبار کراوە.