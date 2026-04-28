ئێران ڕەتیکردەوە هاتووچوو لە کەنداوی هورموز و دەریای عومانی پەکخستبێت

ئیرەوانی جەختی لەوە کردەوە: با ڕووڕاست بین؛ بەرپرسیارێتی هەر پچڕانێک، بەربەستێک یان دەستێوەردانێکی دیکە لە گواستنەوەی دەریایی لە کەنداوی فارس، دەریای عومان و گەرووی هورمز، ڕاستەوخۆ لە ئەستۆی دەستدرێژکاراندایە، واتە ئەمریکا و لایەنگرانی، کە بە کردەوە نایاسایی و ناسەقامگیرکەرەکانیان گرژییەکانیان پەرەپێداوە و سەلامەتی دەریایی و ئازادی کەشتیوانیان خستۆتە مەترسییەوە.

وتیشی: هەر ئیدیعایەک بە پێچەوانەوە بێ بنەما و نادروستە.

ئەمیر سەعید ئیرەوانی، باڵیۆزی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕۆژی دووشەممە بە کاتی ناوخۆیی لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایش سەبارەت بە سەلامەتی و ئاسایشی دەریایی وتی: بەرپرسیارێتی هەر پەککەوتن، بەربەست یان دەستێوەردانێکی دیکە لە گواستنەوەی دەریایی لە کەنداوی فارس، دەریای عومان و گەرووی هورمز ڕاستەوخۆ لە ئەستۆی دەستدرێژکاراندایە، واتە ئەمریکا و لایەنگرانیاتی.

ئیرەوانی ڕایگەیاند: کۆماری ئیسلامیی ئێران هەمیشە ئازادیی کەشتیوانی و ئاسایشی دەریایی لە کەنداوی فارس، گەرووی هورمز و دەریای عومان بەرز ڕاگرتووە. بەدرێژایی دەیان ساڵ، ئێران بە دڵسۆزی پابەند بووە بە بەرپرسیارێتیەکانی وەک دەوڵەتێکی کەنار دەریا و سەلامەتی ڕێڕەوی دەریایی و ڕەوتی بێ پچڕانی کەشتیوانی نێودەوڵەتی مسۆگەر کردووە.