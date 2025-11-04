دادگای ئەورووپا حوکمی ئازادی دەمیرتاشی پشتڕاست کردەوە

کۆمیتەی پانێلی دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا ڕایگەیاند کە داواکاریی تورکیا بۆ لێکدانەوەی دووبارەی حوکمی ئەو دادگایە سەبارەت بە ئازادکرانی سەلاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پارتی دیموکراتی گەلان(هەدەپە)ی قبووڵ نەکردووە و بڕیاری پێشووی دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا سەبارەت بە "نایاسایی‌بوون و ئەنگێزەداربوونی درێژەی زیندانی‌کرانی دەمیرتاش" هەمدیسان پشتڕاست کرایەوە.

پارتی یەکسانی و دیموکراسی گەلان(دەم‌پارتی) لە کاردانەوە بەو بڕیارەی دادگەی مافی مرۆڤی ئورووپا، بەدەرکردنی ڕاگەیێندراوێک، ڕایگەیاند: دادگەی مافی مرۆڤ بەو حوکمەی هەموو نادادپەروەرییەکانی ئێستای لە ڕەوتی دادگایی‌کران ئاشکرا کرد و ڕاشکاوانە جەختی لە ئازادی دەمیرتاش کردووە و ئەم حوکمە دەبێ خێرا و بەپەلە ڕاپەڕێندرێت.