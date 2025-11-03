  1. Home
موقتەدا سەدر هەمیسان هەرای نایەوە

٣ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٥١
News ID: 1746134
Source: Mehrnews
سەرۆکی ڕەوتی سەدری عێراق بۆ جارێکی تر جەختی لە هەڵوێستی بایکۆتگەرانەی بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەو وڵاتە کرد.

سەید موقتەدا سەدر سەرۆکی ڕەوتی سەدری عێراق لە پەیامێکدا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس بڵاوی کردەوە، ڕایگەیاند: دڵنیام کە بڕیاری بایکۆت‌کردن، بڕیارێکی دژوار و قورسە بۆ زۆربەی خەڵک؛ بەلام نیشتمان گرانبایی‌تر لەوەیە کە بە گەندەڵکاران و دارەدەستەکانیان بفرۆشترێت.

ئەوە لە کاتێکدایە کە ڕەوتی سەدر هێشتاش یەکێک لە بەرچاوترین حزبە بەشدارنەبووەکانی هەڵبژاردنەکانی ئەم خولەی پەرلەمانە؛ چونکە پێشتریش بە ڕاگەیاندنی بەشداری‌نەکردن و داوای خۆبواردنی لایەنگران بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی 2025، بڕیاری بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی دابوو.

