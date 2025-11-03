کێ نەوتی عێراق قاچاخ دەکات؟

محەمەد زاری شرۆڤەکاری سیاسی عێراقی جەختی کرد کە کۆمپانیا ئەمریکییەکان کە گرێبەستی نەوتیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان واژۆ کردووە ، لایەنگەلێک جگە لە باندی قاچاخی بەرهەم نەوتییەکان نین.



ناوبراو زیادی کرد: ئەو بە ناو کۆمپانیاگەلە بە شێوەی نایاسایی خەریکی قاچاخی نەوتی هەرێمی کوردستان و فرۆشی لە بازاڕە جیهانیەکانن.



زاری وتیشی: وەزارەتی نەوتی عێراق داوای لە نوێنەرانی ئەو کۆمپانیا ئەمریکیگەلە کرد کە لەسەر گرێبەستەکان کۆبوونەوە بکەن بەڵام ئەوان بەهۆکاری دیار، دژایەتیان کرد.



ناوبراو وتی: پێشتر ئۆپێک سەبارەت بە ڕەوتی قاچاخی بەرهەمە نەوتییەکان لە هەرێمی کوردستانەوە لە ئاستی 200 هەزار بەرمیل بە شێوەی ڕۆژانە هۆشداریی دابوو.