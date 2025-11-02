  1. Home
قەیس خەزعەلی ڕەخنەی لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان گرت

٢ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٨:١٠
News ID: 1745795
Source: Mehrnews
ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەق ڕایگەیاند: چارەسەریی کێشەی نێوان بەغدا و هەولێر ئاسانە ئەگەر هەر دوو ڕاستگۆیانە بجووڵێنەوە، بەڵام هندێک سەرکردەی کورد لە بنەڕەتەوە بڕوایان بە یەکڕیزیی عێراق نییە.

 قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەق لە لێکدوانێک بۆ کەناڵ 8، ڕایگەیاند: چارەسەریی کێشەی نێوان بەغدا و هەولێر ئاسانە ئەگەر هەر دوو ڕاستگۆیانە بجووڵێنەوە، بەڵام هندێک سەرکردەی کورد لە بنەڕەتەوە بڕوایان بە یەکڕیزیی عێراق نییە.

وتیشی: هەندێک سەرکردەی کورد پێیان وایە بەرژەوەندیی سیاسییان وەک هەرێم پەیوەستە بە لاوازبوونی بەغدا و ئاگادارین کە هەندێک گرووپ بە بەهرە وەرگرتن لە داهاتی نەوت و سەرچاوەکانی عێراق بەدوای لاوازکردنی ئەزموونی سیاسی و دەەسەڵاتی بەغداوەن.

خەزعەعلی زیادیشی کرد: لام وایە کێشەی سەرەکیی ڕێبەرانی سیاسیی کورد نەک لە بەغدا، بەڵکوو لە باوەڕ و ئەنگێزەکانی ڕێبەرانیدایە؛ ئەوان بەڕاست سیستەمی فیدراڵییان قبووڵ نییە و خۆیان بە خەڵکانێکی جیاواز دازنن کە زمان و مێژوو و فەرهەنگی تایبەت بە خۆیان هەیە و لەو سۆنگەوە خۆیان بە شیاوی پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ دەزانن. کەواتە بە کردەوە لەگەڵ عێراقدا وەک سیستەمێکی کۆنفێدراتیو دەجووڵێنەوە، نەک فیدراتیو.

