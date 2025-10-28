کۆبوونەوەی وەزیرانی ئێکۆ لە تاران؛ ئێران تەوەری ئاسایش و هاوکاری ناوچەیی

چوارەمین کۆبوونەوەی وەزیرانی وڵاتانی ئەندامی هاوکاری ئابووری (ئێکۆ) کە لە ڕۆژی دووشەممە بە کۆبوونەوەی کارناسانانەی جێگرانی وەزیرانی وڵاتانی ئەندامی ئێکۆ دەستی پێکرد، دوای 15 ساڵ ڕاگرتن بە هەوڵی دەوڵەتی چواردەهەم و وەزارەتی ناوخۆی ، بە بەشداری 5 وەزیری ناوخۆ و 5 جێگرری وەزیری ناوخۆی ئەندامی ئێکۆ ئەمڕۆ 6 ی خەزەڵوەر لە هۆڵی کۆبوونەوەی بەرپرسان لە تاران خەریکە بەڕێوە دەچێت.



وەزیرانی وڵاتانی تاجیکستان، عومان، تورکەمەنستان و پاکستان و جێگرانی وەزیرانی ناوخۆی وڵاتانی ئازەربایندا، ئەفغانستان، قەزاقستان، قرقیزستان، تورکیا، ئوزبەکستام و عێراق لە ئەو کۆبوونەوە بەشدارن.



ڕۆژی ڕابردوو لە کۆبوونەوەی جێگرانی وەزیرانی ناوخۆی ئەندامی ئێکۆ، پێشنیاری گرینگ و کاریگەر لە بوارەکانی بەڕێوەبەرایەتی کاریگەری سنوورەکان، گەشەی بازرگانی سنووری، بەرەنگار بوونەوەی قاچاخ و تۆکمە کردنەوەی هاوکاری ئینتزامی، بەرەنگار بوونەوەی مادەی هۆشبەر، ئاسایشی سایبری و بەهرەمەندی لە تەکنۆلۆژیای نوێ لەوانە ژیری دەسکرد لە بەرز کردنەوەی هاوکاری ئەمنیەتی هێنرایە ئاراوە.





مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران و ئەسکەندەر مومنی وەزیری ناوخۆی ئێران لە ئەو کۆبوونەوە لێدوانیان دا.