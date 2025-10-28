  1. Home
840 پەنابەری عێراقی لە سووریا گەڕانەوە

٢٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٣١
لە درێژەی ڕەوتی گەڕانەوەی پەنابەرانی عێراقی، کاروانێکی پێکهاتوو لە 249 خێزان کە سەرجەم 840 کەسن، لە ئۆردووگای هوولی لە کوردستان سووریاوە گەڕانەوە بۆ ناو خاکی عێراق.

 لە چوارچێوەی هاوکاریی نێوان ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا و کۆمیتەی پەنابەرانی سەر بە پەرلەمانی عێراق، ئەوڕۆ دووشەممە (5ی خەزەڵوەر) گرووپێ نوێ لە پەنابەرانی عێراقی لە ئۆردووگای هوولییەوە ڕەوانەی خاکی عێراق کران.

ئەو کاروانە کە بریتییە لە 249 خێزان و سەرجەم 840 کەسی پەنابەر، لە ژێر چاودێریی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، ڕەوانەی ناو خاکی عێراق کران و بڕیارە لە ئۆردووگای جەدعە لە پارێزگای نەینەوا جێگر بکرێن.

شایانی باسە لە سەرەتای ئەمساڵی هەتاوییەوە تا ئێستا 13 کاروانی پەنابەری عێراقی لە ئۆردووگای هوولییەوە ڕەوانەی وڵاتی خۆیان کراونەتەوە.

