840 پەنابەری عێراقی لە سووریا گەڕانەوە

لە چوارچێوەی هاوکاریی نێوان ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا و کۆمیتەی پەنابەرانی سەر بە پەرلەمانی عێراق، ئەوڕۆ دووشەممە (5ی خەزەڵوەر) گرووپێ نوێ لە پەنابەرانی عێراقی لە ئۆردووگای هوولییەوە ڕەوانەی خاکی عێراق کران.

ئەو کاروانە کە بریتییە لە 249 خێزان و سەرجەم 840 کەسی پەنابەر، لە ژێر چاودێریی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، ڕەوانەی ناو خاکی عێراق کران و بڕیارە لە ئۆردووگای جەدعە لە پارێزگای نەینەوا جێگر بکرێن.

شایانی باسە لە سەرەتای ئەمساڵی هەتاوییەوە تا ئێستا 13 کاروانی پەنابەری عێراقی لە ئۆردووگای هوولییەوە ڕەوانەی وڵاتی خۆیان کراونەتەوە.