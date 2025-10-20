ئەعرەجی: ئیزن نادەین خاکی عێراق و هەرێم بۆ هەڕەشە لە ئێران بەکار بێت

قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق، لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی لەگەڵ عەلی لاریجانی ئەمینداری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، بە ئاماژە بە پێوەندی ستراتیژیکی تاران و بەغدا ڕایگەیاند: سەفەری ئەمڕۆم بۆ تاران لە درێژەی سەفەری بەڕێز لاریمان بۆ بەغدایە و نیشاندەری قووڵایی پێوەندی و بەردەوام بوونی گفتوگۆی سازێنەری نێوان دوو وڵاتەکەیە.

ناوبراو زیادی کرد: پێوەندی ئێران و عێراق زۆر بەربڵاوە و نموونەی ڕوونی ، بەشداری ملیۆنی زیارەتکارانی ئەربەعینە کە نمونەی پێوەندی قووڵی دوو وڵاتەکەیە.

وتیشی: پرسی سنووری و ئەمنیەتی لێک درایەوە و پێمان وایە کە نابێت هیچ لایەنێک لە سنوورەکانی عێراق بۆ هەڕەشە یان خەسار لە ئێران بەکار بێت. سەقامگیری لە ناوچەکە یەکمایەتی دەوڵەتی عێراقە.

ڕاشیگەیاند: عێراق پابەندە بە جێبەجێ کردنی تەواوی ڕێککەوتنی ئەمنیەتی لەگەڵ ئێران و خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان نابێتە شوێنێک بۆ هەڕەشە لەسەر ئێران.

هەروەها وتیشی کە سەبارەت بە شەڕی ١٢ ڕۆژەی ئێران و ئیسرائیل بۆ بەکارهێنانی خاکی عێراق لە دژی ئێران سکاڵایەکمان لە لای ئەنجومەنی ئاسایش تۆمار کردووە.