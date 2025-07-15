"جۆلانی" لە باکۆ؛ پیلانێکی نوێ بۆ گواستنەوەی تیرۆریستان بەرەو قەرەباغ

مورتەزا سیمیاری لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی مێهر، سەبارەت بە سەفەری سەرکردەی گرووپی تەحریرولشام بۆ کۆماری ئازەربایجان، وتی: بەڕواڵەت وتراوە کە سەفەری جۆلانی بۆ باکۆ لە پێناو گواستنەوەی بۆریی گاز بۆ سووریایە، بەڵام ڕژیمی جۆلانی بە نهێنی خەریکی پیلانێکە بۆ گۆڕینی ڕۆڵی سووریا لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەدا و بۆتە سەنگەری ژمارە یەکی ژووری ئۆپەراسیۆنیی ئەمریکا و زایۆنییەکان لە ناوچەدا.

ئەو کارناسە سیاسییە بە ئاماژە بە پێڕەویی جۆلانی لە سیاسەتگەلی ڕێکخستنەوەی تورکیا، وتیشی: دیمەشق بە هۆی ناسەقامگیری و ژمارەی زۆری ئەکتەرانی ناوخۆیی و دەرەوەیی، خاڵێکی وەرچەرخانە لە گۆڕانکارییەکانی قۆناغی تێپەڕین و خەریکی هێماسازیی کۆمەڵگایەکی موسڵمانی نۆرمالیزە کراوەیە کە بەرەنگاری کۆمەڵگای ئیسلامی دەبێتەوە.

سیمیاری ئاماژەی بەوەش دا: بابەتێکی تر لەمناوە نافەرمانیی باڵی رادیکاڵ و تەکفیری سووریا لە جۆلانییە و ئەمە ئەگەری ئاژاوەنانەوە لە سووریای بەدواوەیە و جۆلانی لەو سۆنگەوە بەرەوڕووی گرفتی زۆرە، بۆیە لە سەفەری بۆ باکۆ هەوڵی پەسندکردنی پیلانێک دەدا تا لەو ڕێگەوە هێزە ڕادیکاڵ و تیرۆریستییەکان لە دیمەشقەوە بنێرێتە قەرەباغ.

ناوبراو جەختی لەوەش کرد: ئەنگێزەی دەوڵەتی باکۆ لە قبووڵ‌کردنی تیرۆریستە تەکفیرییەکان بۆ قەڵاچۆکردنی گوندە شیعەکانی سەر سنووری ئێرانە و نازانی بەو کارەی تووشی هەڵەی لێکدانەوەیی هاتووە و نازانێ ژووری هزری ئەمریکی-زایۆنی ئەزقەزا بەدوای یەکخستنی تەکفیرییەکانی سووریا و تیرۆریستانی موجاهیدینی دانیشتووی ئالبانی لە خاڵی پێکگەیشتنەوەی باکۆیە لە دژی ئێرانە.

ئەو کارناسەی بواری ئاسایشی ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا لە کۆتاییدا ڕایگەیاند: بێ گومان دەوڵەتی عەلی‌ئۆف بە پێداچوونەوەی وردبینانە بە هەڵسوکەوتی جۆلانی و تیرۆریستانی موجاهیدین، تێدەگات کە تووشی یارییەکی پڕمەترسی لە داهاتووی ناوچەدا هاتووە کە زیاتر لەوەی مەترسی بێ بۆ تاران، زیان بە باکۆ دەگەیێنێت.