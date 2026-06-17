ملیۆنان کەس لە یەمەن ڕژانە سەر شەقام

بە پشت بەستن بە ئەلمەسیرە، ملیۆنان یەمەنی لە گۆڕەپانی ئەلسەبەعینی شاری سەنعا، سووکایەتیی تاوانبار ترامپیان بە مەککە شەرمەزار کرد.

لە ڕاگەیەندراوی خۆپیشاندەراندا هاتووە: "ئێمە سووکایەتییە ئامانجدارەکان بە پیرۆزییەکان و ڕەمزەکانی ئیسلام لەلایەن زایۆنیزمی نێودەوڵەتی و دەستوپەیوەندەکانیەوە شەرمەزار دەکەین".

زریانێکی ملیۆنان یەمەنی لەدژی ترامپ و پیرۆزبایی سەرکەوتنی ئێران و حزبوڵا

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بە زنجیرەیەک سووکایەتی بە قورئان و پێغەمبەری ئیسلام کراوە و ئەو سووکایەتیانەی بە پیرۆزییەکان بە ئامانجی جیاکردنەوەی نەتەوەی ئیسلامی لە سەرچاوەی ڕێنمایی و ڕووناکی دادەنرا.

زریانێکی ملیۆنان یەمەنی لەدژی ترامپ و پیرۆزبایی سەرکەوتنی ئێران و حزبوڵا

خۆپیشاندەران ڕایانگەیاند: "بێدەنگی جیهانی ئیسلامی یەکێکە لەو هۆکارانەی کە هانی دوژمنانی داوە بۆ درێژەدان بە سووکایەتییەکان".

سووکایەتی کردنی ترامپ بە مەککە ڕەنگدانەوەی باری دەروونی تۆڵەسەندنەوەیە کە هاوکاتە لەگەڵ شکستی مێژوویی لە ئێران و بەرەی ئیسلامی. پیرۆزبایی سەرکەوتنی مێژوویی لە ئێران و حیزبوڵڵا و میحوەری جیهاد و بەرخۆدان دەکەین بەسەر سوپای تاوانکاری جیهاندا.