  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

دوای شکستی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران چی لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین ڕوویدا؟

١٧ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣١
News ID: 1828420
Source: ABNA
دوای شکستی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران چی لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین ڕوویدا؟

کارناسان ئاماژە بە پێنج پێشهاتە ناوچەییەکانی دوای شکستی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران دەکەن.

ماڵپەڕێکی شڕۆڤەیی، بە ئاماژەدان بە شکستی ئەمریکا لە پرۆژەی شەڕسازی دژی ئێران، ٥ پێکهاتەی پێشهاتە ناوچەییەکانی دوای سەقامگیربوونی ئاگربەست و تەنانەت داڕمانی تاوتوێ کردووە.

یەکەم: یەکگرتوویی بەرەی ناوخۆی ئێران: بەرەی ناوخۆی ئێران بە ئەگەرێکی زۆرەوە شاهیدی قۆناغێکی نوێی یەکگرتوویی ناوخۆیی دەبێت کە لە ئەنجامی باشتربوونی بارودۆخی ئابووری و هەستکردن بە شانازیی نەتەوەیی و هاودەنگییەکی نوێی کۆمەڵایەتییەوە سەرچاوە دەگرێت.

دووەم: بنیاتنانەوەی پێکهاتەی ئەمنی لە کەنداوی فارس: دەرکەوتنی ئێران وەک یاریزانێکی باڵادەستی ناوچەیی پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی دراوسێ پێناسە دەکاتەوە.

سێیەم: داڕمانی ڕێککەوتننامەکانی ئاساییکردنەوە: لەبەر ڕۆشنایی پێشهاتەکانی ئێستا، داڕمانی ڕێککەوتننامەکانی ئاساییکردنەوە ناسراو بە "ئیبراهیم" بووەتە ئەگەرێکی بەهێز.

چوارەم: گۆڕینی هاوسەنگی هێزی سیاسی لە لوبنان: ئەگەر ڕژێمی تەلئەبیب ناچار بێت لە لوبنان بکشێتەوە، ئەو وڵاتە شاهیدی گۆڕانکارییەکی گەورە دەبێت لە هاوسەنگی هێزی سیاسیدا.

پێنجەم: بەهێزکردنی هاوپەیمانی خۆڕاگریی فەلەستین لەگەڵ ئێران: لەم هەلومەرجەدا گرووپە خۆڕاگرییەکانی فەلەستین بەردەوام هاوپەیمانی خۆیان لەگەڵ ئێران بەهێزتر دەکەن.

Your Comment

You are replying to: .
captcha