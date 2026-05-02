ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران: هێزی سەربازی ئەمریکا نە ڕێگای پێشیان هەیە و نە پاش

٢ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٥٧
News ID: 1808852
Source: Mehrnews
سەردار موحسین ڕەزایی، ڕاوێژکاری سەربازی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: وەزیری جەنگی بێ ئەزموون و نەخوێندەواری ئەمریکا، سوپای وڵاتەکەی لە تاڵاوێکدا ئاخنیوە کە هیچ ڕێگەیەکی بۆ پێشەوە و دواوە نییە.

سەردار موحسین ڕەزایی، ڕاوێژکاری سەربازی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: ئەگەر وەزیری شەڕی نەشارەزا و نەخوێندەواری ئەمریکا وانەکانی خۆی بە باشی خوێندبایە و جوگرافیای بزانیبایە و زانیاریی پێویستی لەبارەی ئێران و ئاڵۆزییەکانی گەرووی هورمز و کەنداوی فارسەوە هەبوایە، ئەوا سوپای ئەمریکای لە گەرووی هورمز و کەنداوی فارسدا نەدەخستە تەڵەوە زەلکاوێک کە ئەمڕۆ هیچ ڕێگەیەکی بۆ پێشەوە و دواوە نییە.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە کەنداوی فارس و دەریای عومان چەندین وانە فێر دەبن.

