چیرۆکی ٥١ مووشەکی دوژمن کە نەیانتوانی خەڵک لە شەقامەکان بڵاوە پێ بکات

بەشی ئێران_ حەسەن مانێع، وێنەگری ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ئابادان: ئەو شەوە، وەک هەموو شەوێک ئامادە بووم بۆ گرتنی ئامادەبوونی حەماسی خەڵکی خوڕەمشار لە شەقامدا، لە زەریای خەڵکی خودا خوازدا بە کامێرای لەسەر شانم ئامادە بووم و خەڵکەکە بە جۆش و خرۆش و هۆشیارییەکی وەسف نەکراوەوە سەیری کامێراکەمیان دەکرد و بە خرۆشێکی وەسف نەکراو قسەیان لە جۆری سەرکردە شەهید و ڕێبەری مەزنمان دەکرد، بانگەوازیان بۆ هەموو لایەک دەکرد بەردەوام بن لە ئامادەبوون لەسەر گۆڕەپانەکە و بەرەنگاری دوژمن بکەنەوە.

لەناکاو دەنگی ترسناک و تۆقێنەری مووشەکی زایۆنیستی ئەمریکیی کە لە دەوروبەری خورەمشاردا دەکەوتن، بیسترا. دەنگەکان ئەوەندە بەرز بوون کە زەوی ژێر پێمان دەلەرزی.

جەماوەرەکە زیندوو بوو، بەڵام کەس بە ئەم لا و ئەولادا هەڵنەدەهات و تەنیا ئەم ئاڵایانە خێراتر بەملا و ئەولادا دەجووڵێندران.

خەڵک دەستیان کرد بە وتنی الله و ئەکبەر و منیش بە خێرایی بەناو قەرەباڵغیەکەدا ڕۆیشتم بۆ شوێنێکی بەرزتر بۆ ئەوەی قەرەباڵغیەکە لە چوارچێوەی کامێراکەمدا بمێنێتەوە.

لەناکاو مووشەکی دوژمن زیاتر دەهاتن و لەم نێوەندەدا بە چاوی خۆم بینیم کە جەماوەرەکە یەکدەنگتر بوون و دەستم کرد بە وێنەگرتنی ئەو ساتە مێژوویی و هەستیارانە لەو شەو یادگارییەدا.

نزیک لە ٥١ موشەکی دوژمن بەر کەشتیسازی خوڕەمشار کەوتبوو، لە کاتێکدا خەڵکەکە نە ترساون و نە گۆڕەپان و شەقامیان بەجێهێشتبوو.

بەڕای من کۆبوونەوەی خەڵک لە سەنگەری شەقامەکاندا هونەرێکی بێهاوتایە کە تایبەتە بە ئێمەی ئێرانی.

لەم شەوانەی ئامادەبوون و موعجیزەی شەقامدا؛ کامێراکان ناتوانن ئەم هەموو شکۆمەندییە تۆمار بکەن.