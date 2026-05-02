ئێران: شەش وڵاتی بەشدار لە هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئێران دەبێ وڵام بدەنەوە

ئەمیر سەعید ئیرەوانی لە نامەیەکدا بۆ سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و سەرۆکی ئەنجومەنی ئاسایش نووسی: کۆماری ئیسلامی ئێران بە توندی هەموو ئەو تۆمەتە بێ بنەمایانە و ئیدیعایەکی تەواو بێ بەڵگە ڕەت دەکاتەوە کە بە نامە لەلایەن قەتەر، شانشینی بەحرەین، ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی، شانشینی عەرەبستان، کوێت و شانشینی ئوردن خراونەتە ڕوو.

باڵیۆزی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان ڕوونی کردەوە: "ئیدیعای بەکارهێنانی مافی بەرگری لە خۆ لە لایەن قەتەر، شانشینی بەحرەین، کوێت، شانشینی عەرەبستان، ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و شانشینی ئوردن، بە واتای مادەی ٥١ی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بە بەرگریکردنێکی ڕەوا و یاسایی نازانرێت.

جەختیشی کرد : ئەمانە کردەوەی ناڕەوای نێودەوڵەتیی دەوڵەتانی پێشوەختەن، کە، بەپێی مادەی ٣، بڕگەی (ج)ی بڕیارنامەی ٣٣١٤ی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ١٤ی کانوونی دووەمی ١٩٧٤، کردەوەیەکی دەستدرێژیکردنە

ڕاشیگەیاند: ئەوانە هاوبەش بوونە لە هێرشی ئەمریکا و ئیسڕائیل بۆ سەر ئێران و دەبێ وڵام بدەنەوە.