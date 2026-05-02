وەرزی نوێی کەنداوی فارس لەسەر چ بنەمایەک سەریهەڵداوە

ئەم چەمکە کاتێک مانای هەیە کە لە چوارچێوەی پێشهاتە بابەتییەکان و گۆڕانی تێڕوانینەکان بۆ ئەکتەرە ناوچەییەکان لێی دەکۆڵینەوە.
لە دەیان ساڵی ڕابردوودا کەنداوی فارس گۆڕەپانی ڕەوتێکی ئەمنی بوو کە پشتی بە بوونی زلهێزە سەروو ناوچەییەکان و بەتایبەت ئەمریکا بەستبوو و ئەم ئامادەبوونە وەک بناغەی سەرەکی سەقامگیری ناسێندرا.
بەڵام ئەمڕۆ نیشانەگەلێک هەن کە ئاماژەن بۆ وەرینی ئەم مۆدێلە و گێڕانەوەی نوێ دروست دەبن کە ئاسایش لە گۆشەیەکی جیاوازەوە پێناسە دەکەن.
لەم نێوانەدا پێشهات و گێڕانەوەی ئەم دواییەی ناوچەیی کە لە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سنووردار بەڵام پڕمانا لە نێوان ئێران و ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیدا سەریان هەڵداوە، بە خاڵێکی گرنگ لە گۆڕینی ئەم هاوکێشەیە دادەنرێت.
لەم خوێندنەوەیەدا ئەوەی ڕووی داوه تەنها ڕووبه ڕووبوونەوەی سەربازی نییه بەڵکوو چرکه ساتێکه که وێنەی دەسەڵات تیایدا گۆڕاوە.
تێڕوانینی باو لەم چوارچێوەیەدا ئەوەیە کە ئەمریکا نەیتوانیوە ئامانجە ڕاگەیەندراوەکانی بەدەستبهێنێت و ئەمەش بۆ یەکەمجارە ئەو بیرۆکەیەی لەسەر ئاستێکی فراوانتر بەهێزتر کردووە کە هاوسەنگییەکە دەگۆڕێت. ئەم تێڕوانینە جێپەنجەی خۆی لە مێشکی بڕیاردەران و بیروڕای گشتیدا بەجێهێشتووە.
یەکێک لە دەرئەنجامە یەکەمەکانی ئەم دۆخە، وردە وردە سڕینەوەی چەمکی “ئاسایشی هاوردە”یە. ئەو وڵاتانەی ساڵانێک بوو ئاسایشی خۆیان لەڕووی بوونی هێزی دەرەکییەوە پێناسە کردبوو، ئێستا ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبنەوە کە ئایا بەڕاستی ئەم وابەستەییە توانیویەتی ئاسایشی بەردەوام دروست بکات یان خۆی بووەتە هۆکارێک بۆ زیادبوونی گرژی؟ ئەزموونەکانی ئەم دواییە ئەو گومانەیان بەهێزتر کردووە کە بوونی سەربازی بیانی بە تایبەت لە بارودۆخی کێبڕکێی ژێئۆپۆلەتیکی چڕدا دەبێتە هۆی دووبارە بەرهەمهێنانەوەی قەیران نەک کۆنتڕۆڵکردنی.
لەم چوارچێوەیەشدا پشتبەستن بە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکاش کەوتۆتە ژێر پرسیارەوە.
ئەم بنکانە کە سەردەمانێک وەک هێمای ڕێگریکردن سەیر دەکران، ئێستا لە هەندێک شیکاریدا وەک خاڵە لاوازەکان و تەنانەت هاندەری گرژیش سەیر دەکرێن. کاتێک ئەو تێڕوانینە دروست دەبێت کە ئەم ژێرخانانە ناتوانن بە شێوەیەکی کاریگەر بەرگری لە هاوپەیمانەکانیان بکەن یان تەنانەت خۆیان ببنە ئامانجی پۆتانسێل، ئاساییە کە ئەرکی ڕێگریکردنیان لە عەقڵیەتی ناوچەییدا لاواز بێت.
لەم پێشهاتانەشەوە دەرەنجامێکی گرنگ هاتۆتە ئاراوە: بوونی ئەمریکا وەک یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ناسەقامگیری دەخرێتەڕوو، نەک وەک فاکتەری سەقامگیری سەیر بکرێت. ئەم گۆڕانکارییە لە ڕوانگەدا ڕێگەی خۆشکردووە بۆ پێشنیارێکی جددیتر لە بیرۆکەی "کەمکردنەوە یان کۆتاییهێنان بە ئامادەبوونی سەربازی بیانی". بیرۆکەیەکی لەم شێوەیە تا چەند ساڵێک لەمەوبەر زیاتر لەسەر ئاستی دروشمەکان مایەوە، بەڵام ئێستا وردە وردە دەچێتە ناو ئەدەبیاتی پراکتیکی سیاسەتی ناوچەییەوە.
لە درێژەی ئەم ڕەوتە، چەمکی "ئاسایشی ناوچەیی لەلایەن وڵاتانی ناوچەکەوە" گرنگتر بووە. ئەم بۆچوونە لەسەر ئەو گریمانەیە دامەزراوە کە وڵاتانی کەنداوی فارس سەرەڕای جیاوازییەکانیان، بەرژەوەندییەکی هاوبەشیان لە سەقامگیری ئەم ڕێڕەوە ئاوییەدا هەیە و دەتوانن لە ڕێگەی وتووێژ و میکانیزمی هاوبەشەوە ئاسایشی خۆیان مسۆگەر بکەن. هەرچەندە ئەم بیرۆکەیە هێشتا ڕووبەڕووی تەحەدای جددی دەبێتەوە، بەڵام وەک بەدیلێکی ڕاستەقینە بۆ مۆدێلی تەقلیدی پێشنیار کراوە و خەریکە قورسایی سیاسی زیاتر زیاد دەکات.
هاوکات ئێران هەوڵ دەدات خۆی وەک یەکێک لە میحوەرەکانی ئەم نەزمە نوێیە بناسێنێت. ئەم هەوڵە لەسەر بنەمای تێکەڵەیەک لە بناغە ڕەق و نەرمەکان دامەزراوە. لە ئاستی سەختدا جەخت لەسەر زیادکردنی ڕێگری و گۆڕینی حیساباتی لایەنی بەرامبەر دەکرێتەوە. تێچووی هەر چالاکیەکی سەربازی دژ بە ئێران زۆر زیادی کردووە و ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە بژاردەی سەربازی بۆ لایەنی بەرامبەر لە بژاردەیەکی کەم تێچوونەوە بگۆڕێت بۆ مەترسییەکی جیددی. ئەم گۆڕانکارییە لە تێگەیشتن کاریگەری لەسەر هەڵسوکەوتی ئەکتەرەکان داناوە.
لەسەر ئاستی نەرم، پرسێکی دیکە خەریکە شێوە دەگرێت و ئەویش گۆڕانی وردە وردە لە تێڕوانینی بیروڕای گشتی لە ناوچەکەدا. ئەو گەلانەی ساڵانێکە بەو گریمانەیە دەژین کە بوونی زلهێزە دەرەکییەکان گەرەنتی ئاسایش دەکات، ئێستا بیر لەم تێڕوانینە دەکەنەوە. ئەو گێڕانەوەیانەی کە ئەم ئامادەبوونە وەک هۆکاری قەیران دەبینن، خەریکە بڵاودەبنەوە و ئەمەش کەشی کۆمەڵایەتی و سیاسی بۆ گۆڕانکاری گەورەتر ئامادە دەکات. ئەم گۆڕانکارییە لە عەقڵیەتدا درەنگ دێتە پێشەوە، بەڵام کاتێک شێوەی وەرگرت، ئەستەمە پێچەوانەی ببێتەوە.
یەکێک لە خاڵە سەرەکییەکانی ئەم پێشهاتانە گەرووی هورموزە؛ بڕگەیەک کە گرنگییەکەی لە دەرەوەی جوگرافیا پێناسە کراوە. گەرووەکە لە مێژە وەک یەکێک لە خوێنبەرە گرنگەکانی وزەی جیهان ناسراوە، بەڵام لە "بەشە نوێیەکەدا" ڕۆڵەکەی ڕەهەندی نوێی وەرگرتووە. ئێستا گەرووی هورمز وەک لیڤەرێکی ستراتیژی لە هاوکێشەکانی هێزدا سەیر دەکرێت؛ خاڵێک کە هەر گۆڕانکارییەک لە پێگەی خۆیدا دەتوانێت دەرئەنجامەکانی لە دەرەوەی ناوچەکە هەبێت.
لەم چوارچێوەیەدا بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوە بووەتە پرسێکی سەرەکی. ئەم بەڕێوەبردنە تەنها بە مانای کۆنترۆڵکردنی جوگرافی نییە، بەڵکوو ڕۆڵگێڕان لە ڕێکخستنی هاوکێشە ئەمنی و ئابوورییەکانی ناوچەکەیە. ئێران وەک یەکێک لە ڕۆڵ گێڕە سەرەکییەکانی ئەم گەرووە، دەتوانێت کاریگەری لەسەر ڕەوتی وزە و لە ئەنجامدا، حیساباتی جیهانی هەبێت. ئەم توانایە پێگەی جیۆپۆلەتیکی ئێران لەم نەزمە سەرهەڵداودا بەهێز دەکات و دەیکاتە ڕۆڵگێڕێکی حەتمی.
لە ڕوانگەیەکی ترەوە دیاربوونی گەرووی هورمز بیرهێنانەوەی ئەو ڕاستییەیە کە هێشتا جوگرافیا ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەیە لە سیاسەتدا. لە جیهانێکدا کە تەکنەلۆژیا و ئابووری تا دێت گرنگتر بووە، هێشتا خاڵگەلێک هەن کە بەهۆی شوێنی دیاریکراویانەوە دەتوانن کاریگەرییان هەبێت لەسەر هاوکێشە ماکرۆکان. گەرووی هورمز یەکێکە لەو خاڵانە و لە “بابەتی نوێ”دا، گرنگییەکەی زیاتر لە جاران دەناسرێتەوە.
لە کۆتاییدا ئەوەی بە "بەیانی لاپەڕەیەکی نوێ لە کەنداوی فارس" وەسف دەکرێت، کۆمەڵێک ڕەوتی بەیەکەوە گرێدراون کە خەریکە ڕووخساری ئەم ناوچەیە دەگۆڕن. کەمبوونەوەی متمانە بە ئاسایشی هاوردەکراو، گومان لە کاریگەریی ئامادەبوونی سەربازیی بیانی، زیادبوونی ڕۆڵی ئەکتەرە ناوچەییەکان، بەهێزکردنی ڕێگریکردن، گۆڕانکاری لە ڕای گشتیدا، و بەرچاوکەوتنی خاڵە ستراتیژییەکانی وەک گەرووی هورمز، هەموویان نیشانەکانی ئەم گۆڕانکارییەن.
