پزشکیان: دوژمنان چاویان بڕیوەتە سەر ئێران

٦ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٤:٢٦
News ID: 1770231
Source: Mehrnews
پزشکیان: دوژمنان چاویان بڕیوەتە سەر ئێران

سەرۆک کۆمار سەبارەت بە ڕێگاچارەی کێشە ئابووریەکان وتی: ئەو کێشەگەلە ئەبێ لەلایەن دەوڵەت و پەرلەمانەوە چارەسەر بکرێت؛ جیاوازی نییە، هەر دووکیان ئەبێ لە پاڵ یەک بن.

 مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران سەبارەت بە کێشە ئابووریەکانی وڵات و پۆستە دەوڵەتیەکان جەختی کرد کە هیچکەس بە تەنیا تاوانبار نییە.

پزشکیان لە درێژەدا بە ئاماژە بە هۆکارەکانی هەڵاوسان زیادی کرد: ئەوە بانکەکانن کە هەڵاوسان دروست دەکەن.

پزشکیان سەبارەت بە ڕێگاچارەی کێشە ئابووریەکان وتی: ئەبێ دەوڵەت و مەجلیس لە پاڵ یەک کێشەکان چارەسەر بکەن.

هەروەها وتیشی: دوژمنان چاویان بڕیوەتە سەر ئێران، بەڵام پێشکەوتن ئاسان نییە.

سەرۆک کۆماری ئێران وتیشی: گەمارۆکان و سنووردانانەکان لەسەر ڕێگای پێشکەوتن لەلایەن دوژمنانەوە، لە حاڵێکدا کە بۆ خۆیان لە ناوچەکانی دیکە کەسانێکی تر دەکەنە قوربانی، نیشانی دەدات پێشکەوتن و گۆڕان لە وڵات بە ئاسانی ڕوو نادات.

