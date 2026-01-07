نوێنەری ئیلام: دەبێ ڕوون بێتەوە لە مەڵەکشاهی چی ڕوویدا؛ هەندێ بەرپرس لە دوژمن خراپترن

ناوبراو وتی: مێژووی ئیلام مێژووی خۆڕاگرییە و. بەبێ مەلەکشاهی، مێژووی بەرخۆدانی ئێران تەواو نییە.

دوکتۆر فەلاحی بە ئاماژەدان بە گردبوونەوەی ناڕەزایەتی ئەم دواییەی مەڵەکشاهی زیادی کرد: گەنجانی ئەم پارێزگایە سەرەڕای برینی بژێوی و ئازارەکان کە بەهۆی هەڵاواردن و نادادپەروەرییەوە تووشیان بوو.

وتیشی: بەڵام بەداخەوە کۆبوونەوەی ناڕەزایی ئاشتیانەی خەڵک سەبارەت بە دۆخی بژێوی ژیان بە کاریگەریی دوژمن کرایە ئاژاوە. ئێمە وەک نوێنەری خەڵک لە ڕێگەی کەناڵە یاساییەکانەوە بەدواداچوون بۆ ئەم ڕووداوانەدا دەکەین و ڕێگە نادەین گەنجەکانمان ببنە قوربانی بێباکی و ناکارامەیی هەندێک لە بەرپرسان؛ ئەو بەرپرسانەی کە بە بڕوای من بە زیادکردنی تێچووی ژیان بۆ خەڵک هیچ جیاوازییەکیان لەگەڵ دوژمنانی بیانی نییە.

دکتۆر فەلاحی لە کۆتاییدا داوای کرد کاری یەکلاکەرەوە لەلایەن پەرلەمانەوە بکرێت و وتی: پەرلەمان نابێت پاسیڤ بێت، پێویستە مامەڵە لەگەڵ بەرپرسانی ناکارامە بکات بە بەکارهێنانی ڕێگەی یاسایی و ئەوانەی لە هێڵی پێشەوەی بەرگریکردن لە خەڵک نین بخاتە بەردەم دادگا.