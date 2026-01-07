  1. Home
ئیسرائیل لە چەند ڕۆژی کۆتایی شەڕی 12 ڕۆژەدا بۆ ئاگربڕ دەپاڕایەوە

٧ کانوونی دووەم ٢٠٢٦ - ١٤:٤٣
News ID: 1770619
Source: Mehrnews
سەرۆکی مەجلیس وتی: لە چەند ڕۆژی دوایی شەڕی 12 ڕۆژە، ئیسرائیل بۆ ئاگربڕ دەپاڕایەوە، ئەو ڕاستیە نیشاندەری توان و بەرخۆدانی گەلی ئێران هەمبەر دوژمنانە.

محەمەد باقر قاڵیباف سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە کۆبوونەوەیەکدا وتی:لە چەند ڕۆژی دوایی شەڕی 12 ڕۆژە، ئیسرائیل بۆ ئاگربڕ دەپاڕایەوە، ئەو ڕاستیە نیشاندەری توان و بەرخۆدانی گەلی ئێران هەمبەر دوژمنانە.

قاڵیباف جەختی کرد: ئەمڕۆ هەموومان دەبینین کە دوژمنان چۆن دەجووڵێن، بەڵام ئێمە ئەبێ ڕوون، ڕێگا و شێوەیەک کە بەرەڤانی پیرۆز و بەرەی بەرخۆدانمان تێپەڕاند، بپارێزین. ئێمە ڕۆژێک لە شەڕ لەگەڵ ڕژێمی بەعسمان بینی بەڵام ئەو ئەزموونە ئەوەی پێما نیشان دا کە وەستان و بەرخۆدان، تەنیا ڕێگای بەرگری لە بایەخ و ئامانجەکانی شۆڕشی ئیسلامیە.

