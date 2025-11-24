شەڕ لە حومس گەیشتە لێواری تەقینەوە

سپۆتنیک ڕاپۆرتی دا: شاری حومس و دەوروبەری لە ماوەی چەند کاتژمێری ڕابردوودا بە هۆی ئەنجامدانی تاوانێکی ترسناک کە تێیدا پیاوێک و هاوسەرەکەی لە ماڵەکەی خۆیاندا کوژران و دواتر هێرشی تۆڵەسەندنەوە ڕووی داوە.

دوابەدوای ئەم تاوانە، هێرشی تۆڵەسەندنەوە لە ناوچەیەکی شاری حومس دەستیپێکرد کە زۆربەی دانیشتووانەکەی عەلەوین و ماڵ و دوکانەکان ئاگریان تێبەردرا و تەقەی بەرفراوان ڕوویدا.

لە لایەکی دیکەوە، سانا ڕاپۆرتی دا: فەرماندەیی ئاسایشی ناوخۆ لە پارێزگای حومسی سوریا درێژکردنەوەی قەدەغەی هاتووچۆی تا کاتژمێر ٥:٠٠ی پاشنیوەڕۆ بە کاتی ناوخۆی ئەمڕۆ لە ژمارەیەک گەڕەکی حومس ڕاگەیاند.