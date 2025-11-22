پێکدادانی چەکداری لە سووریا؛ داعش هێرش دەکاتە سەر هەسەدە

پێکدادانی چەکداری لە نێوان داعش و هێزەکانی هەسەدە لە ناوچەی زیبان سەر بە دێرەزوور ڕووی دا.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، چەکدارانی داعش هێرشیان کردە سەر وێستگەی پشکنینی هێزەکانی هەسەدە و ئەو هێزانەش کاردانەوەیان نیشان دا.
هەروەها هێرشێکی دیکە بۆ سەر هێزە کوردیەکان بە بەکارهێنانی تیربار لەلایەن چەکدارانەی داعشەوە لە ناوچەی ئەبریهە هەڵکەوتوو لە دەڤەری ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور ڕووی دا.
٢٢ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٩:٥٧
News ID: 1753127
Source: Mehrnews
ڕاپۆرتی مێدیاکان باس لە ڕوودانی پێکدادانی چەکداری لە دەڤەری دێرەزووری سووریا دەکات.
