عومان: ئامادەی ناوبژیگەریی ئێران و ئەمریکاین

شێخ ئەحمەد بێن هاشێل مسکەری، سەرۆکی ئیدارەی ئەنجومەنی کۆمکاری کەنداوی فارس لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ، سەبارەت بە پەیوەندیی تاران و مەسقەت، وتی: پەیوەندیی ئێمە لەگەڵ ئێران، پەیوەندییەکی دێرینە و ئەوە نە تەنیا بۆ ئەم دووە وڵاتە، بەڵکوو بۆ هەموو وڵاتانی ناوچە گرینگە.

ناوبراو سەبارەت بە ڕۆڵی عومان لە ناوبژیگەری بۆ دانوستانی ئێران و ئەمریکا، ڕایگەیاند: بێ گومان عومان لە دانوستانی ناڕاستەوخۆی ئێران و ئەمریکا ڕۆڵی ناوبژیگەر و ئاسانکاری هەبوو و هەر کات داوا لە عومان بکرێت، بۆ ناوبژیگەری ئامادەین، چونکە باوەڕمان بە سەقامگیری لە ناوچەدا هەیە.