ئێران 15 ناوەندی هەستیاری ئابووریی ئیسرائیل مووشەکباران دەکات

١٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٢:٤٢
News ID: 1752082
Source: Mehrnews
ناوەندی مێهر بە بڵاوکردنەوەی ئینفۆگرافییەک، هەڕەشەی کرد کە لە ئەگەری دەستدرێژیی دووبارەی ڕژیمی زایۆنی، سپای پاسدارانی ئێران 15 ناوەندی هەستیاری ئابووریی ئیسرائیل مووشەکباران دەکات.

 ئەم ئاژانسە بە بڵاوکردنەوەی ئینفۆگرافییەک و دەستینێشان کردنی 15 ناوەندی هەستیاریی ئابووریی ئەو ڕژیمە بەپێی نەخشەی سەرزەوینە داگیرکراوان،نووسی: لە شەڕی 12 ڕۆژەدا، چەندین ناوەندی گرینگی ئابووری و وزەی وەک پاڵاااوگەی حەیفا، وزەخانەی ئەشدۆد لە لایەن ئێرانەوە کرایە ئامانج و ئێستا نۆرەی ئەم 15 ناوەندە هەستیارە ئابوورییەیە.

بە گوێرەی ئینفۆگرافییەکە، ناوەندە هەستیارەکان بریتین لە: کێڵگەکانی گازیی کاریش، تامار و لۆڤیاتان، پاڵاوگە نەوتییەکانی حەیفا و ئەشدۆد، کێڵگە نەوتییەکانی مەجد و حێلتێس، وزەخانەگەلی کارەبایی هاگیت، ئۆروەت ڕابین، ئەشکۆڵ، ڕۆتێنبێرگ، گرێز و ڕامت هواف، و تێرمیناڵ و هوماری نەوتییەکانی ئەشکلۆن و ئیلات.

