زانایەکی ناوداری کورد کۆچی دوایی کرد

دوکتۆر محەمەد فازلی لە مامۆستایان و توێژەرانی گەورە و زانستیی کوردستان، پاش زیاتر لە 5 دەیە خزمەتی فەرهەنگی و ڕاهێنان لە بوارەکانی ئەدەبیات، زمانناسی و زانستی قورئانی، ئەمڕۆ دووشەممە 25ی خەزەڵوەر کۆچی دوایی کرد.

دوکتۆر فازلی لە ماوەی ژیانیدا چەندین بەرهەمی بەپێزی ئاراستەی کتێبخانەکانی کوردی و فارسی و عەرەبی کردووە، بۆ نموونە دەکرێ ئاماژە بە "سیبوویە؛ پێشەوای نەحویان"، "التعریف بالمتنبی"، "هەندێک لە شیوەکانی بەیان لە قورئانی کەریم"، "شەواهێدی شیعریی جواهرالأدب(سێ بەرگ)"، ساغکردنەوەی "موحاکمەی ئینسان و حەیوان؛ بەرهەمی وقار شیرازی"، "الأدب الجاهلی" و "لە کانیاوی فەزیلەت"(کۆمەڵەی 80 وتاری لە بوارەکانی ئەدەبیات، زمان و تەفسیر)، بکەین.