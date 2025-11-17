  1. Home
دانپێدانانی ترامپ سەبارەت بە ئێران دەردیسەری بۆ دەنێتەوە

١٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٦
News ID: 1751475
Source: Mehrnews
سەرۆکی دەسەڵاتی داد بە ئاماژە بە دانپێدانانی ئاشکرای سەرۆک کۆماری ئەمریکا سەبارەت بە ڕۆڵی ڕاستەوخۆ لە هێرشی 12 ڕۆژە بۆ سەر ئێران، جەختی کرد: ئەو بابەتە لە ئاستی مافی و نێودەوڵەتی لێکەوتەی دەبێت و ئێران پێوشوێنگیری یاسایی بۆ دەکات.

 حوجەتولئیسلام موحسنی ئێژەیی، سەرۆکی دەسەڵاتی داد نلە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی بە ئاماژە بە دانپێدانانی ئاشکرای سەرۆک کۆماری ئەمریکا لەسەر بەشداری ڕاستەوخۆ لە هێرش بۆ سەر ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە و لایەن و لێکەوتەکانی ئەو دانپێدانانە لە ڕوانگەی مافی نێودەوڵەتیەوە وتی: سەرۆک کۆماری ئەمریکا جارێکی دیکە دانی بە جەنایەت لە دژی ئێران و ئێرانیەکان نا و وتی کە لە هێرش بۆ سەر ئێران لە شەڕی 12 ڕۆژە، ڕاستەوخۆ دەستێوەردانی هەبووە، ئەو دانپێدانانە لە باری مافی و سزادان و مافی نێودەوڵەتیەوە، لێکەوتەی هەیە، کەواتە دادستێنی گشتی ئێران و جێگری کاروباری نێودەوڵەتی دەسەڵات بە پێی ئەوەی کە یەکێک لە بەڵگەکان بۆ سەلماندنی تاوان ،دانپێدانانە، هەوڵی پێویست دەدەن بۆ شوێنگیری کردنی ئەو جەنایەتە لە ئاستی نێودەوڵەتی.

