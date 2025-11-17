  1. Home
جۆلانی ملیشیا ئۆیغۆرەکان ڕادەستی چین دەکاتەوە

١٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٢
News ID: 1751469
Source: Mehrnews
سەرچاوەگەلی سووری ڕایانگەیاند کە جۆلانی دەیەوێ ملیشیا ئۆیغۆرە ڕادەستی دەوڵەتی پێکەن بکاتەوە.

ئەوە لە کاتێکدایە کە پاش ڕووخانی بەشار، ئۆیغۆرەکان کە پێشتر لە ئەدلەب و لە چەندین گەڕەکی شاری جەسرولشوغووردا نیشتەجێ‌ىوون، بە ئاشکرا لە دیمەشقدا دەردەکەوتن و پێدەچێت ئەم بڕیارەی جۆلانی بەو هۆیە بێت کە بوونی ئۆیغۆرەکانی لە دەوڵەتی نوێی سووریادا بە جێی مەترسی زانیوە و هەوڵ دەدا بە ڕادەستکردنی ئەوان بە پێکەن، زلهێزانی جیهانی بەوە ڕازی بکات کە ئەو توانای کۆنتڕۆڵی ملیشیا بیانییەکانی هەیە و دەتوانێ پێش بە هەڕەشەی سەرووسنووری بگرێت.

