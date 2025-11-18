  1. Home
بۆ ئەمریکا لە هەڵبژاردنەکانی عێراقدا دۆڕاندی؟

١٨ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٢:٥٥
ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی نوجەبا، 5 هۆکاری سەرەکیی شکستی ئەمریکا لە بەهرەمەند بوون لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 2025ی عێراقی تاوتوێ کرد.

 فەراس یاسر ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی نوجەبا، لە شرۆڤەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 2025ی عێراقدا وتی: 5 هۆکاری سەرەکی بوونە هۆی سەرکەوتنی گەلی عێراق و شکستی ئەمریکا لە کەڵک‌ئاوەژوویی لەو هەڵبژاردنانەدا.

وتیشی: کاردانەوەی خەڵکی بە هەندێک هەڵوێستی ئاژاوەنەرانە بەتایبەت لە دژی شیعەکان، هاوبەشی چالاکانەی گرووپگەلی بەرخۆدان لە "شەڕی گەردەلوولی ئەقسا" و پێشکەش‌کردنی شەهیدانێکی مەزن، شەڕی ئێران و ئیسرائیل کە بووە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی هوشیاری گشتی سەبارەت بە هەڕەشەکانی دەوروبەر. هەڕەشە راستەوخۆکانی نتانیاهۆ لە دژی عێراق و هەستی "یەکگرتوویی چارەنووس" لەگەڵ گەلانی ناوچە پاش ڕاگەیێندرانی پڕۆژەگەلی "ئیسرائیلی گەورە" و "ڕۆژهەڵاتی ناوینی نوێ"، ئەو 5 هۆکارە بوون کە بوونە هۆی شکستی مووچەخۆرانی واشنتۆن و حیماسەنواندن و سەرکەوتنی گەلی عێراق لەو هەڵبژاردنانە.

ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی نوجەبا جەختی لەوەش کرد: هۆکاری سەرەکیی شکستی ڕەوتە پاڵپشتکراوەکانی واشنتۆن لەو هەڵبژاردنانەدا دەگەڕیتەوە بۆ ناباوەڕیان بە بەها چارەنووس‌سازەکان کە پەلیان لە ویژدانی بەکۆمەڵی خەڵکی عێراقدایە.

