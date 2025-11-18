نەوتی هەرێمی کوردستان گەیشتە بازاڕەکانی جیهان

کۆمپانیای گۆڵف کەیسۆن پترۆلیۆم ڕۆژی دووشەممە پشت ڕاستی کردەوە کە وەجبەی بەشە نەوتی ئەو کۆمپانیا و دیکەی کۆمپانیا دەرەکیەکان بۆ مانگەکانی سیپتەمبەر و ئۆتۆبەری 2025 لە بەندەری جیهان بارگیری کراوە و چاوەڕوانی دەکرێت پشکی ئەو کۆمپانیا لە 30 ڕۆژی داهاتوو، بە ۆێی ڕێککەوتنی کاتی هەناردەیی، ئەنجام بدرێت.



بە گوێرەی ڕاگەیاندنی گۆڵف کەیسیۆن، دووهەم وەجبەیش بۆ کۆتایی نۆڤەمبەر پلانڕێژی کراوە و بارگیریەکانی دواتر و پێدانی پارە بە شێوەی ڕێکوپێک درێژەی دەبێت.



هەشت کۆمپانیای بیانی چالاک لە هەرێم ، لەوانە گۆڵف کەیسۆن، لەگەڵ حکومەتی هەرێم و حکومەتی فیدراڵ ڕێککەوتنگەلێکیان بۆ دەسپێکردنەدوەی دووبارەی هەناردەی نەوت واژۆ کردووە. بە پێی ئەو ڕێککەوتنە مێژووییە، هەرێمی کوردستان لە کۆتایی سێپتەمبەرەوە ڕۆژانە 190 هەزار بەرمیل نەوتی ڕادەستی کۆمپانیای دەوڵەتی سۆمۆ دەکات و بۆی هەیە 50 هەزار بەرمیل ڕۆژانە بۆ بەکارهێنانی ناوخۆیی بپارێزێت.