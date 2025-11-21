دوو پاسداری سوپای قودس لەکاتی مەشقی سەربازیدا شەهید بوون

پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی قودسی سوپای پاسداران بە دەرکردنی ڕاگەیێندراوێک لە شەهیدبوونی عەبدولحسێن چراغی و حسێن شەریعەتی دوو پاسدار لە کاتی مەشقی سەربازیدان و فێرکردنی شێوەکانی کارکردن بە چەک بە پاسدارە گەنجەکانی بنکەیەکی ڕاهێنەریی پارێزگای تاران هەواڵی دا.

بە گوێرەی ئەو ڕاگەیێندراوە، ڕیوڕەسمی بەڕێ‌کردنی تەرمی ئەو دوو شەهید، کاتژمێر 10ی بەیانی (هەینی 30ی خەزەڵوەر) لە بەردەم مزگەوتی ئیمام حسێن(دخ)ی شەەهریار بەرەو گوڵزاری شەهیدانی ئەمیرییە و ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنیان، ئێوارەی هەمان ڕۆژ لە مزگەوتی زێنەبییەی ئەمیرییە بەڕێوە دەچێت.