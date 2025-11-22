سەردار شکارچی: ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ بەهێزتر دەچێتە پێشەوە

سەردار سەرتیپ پاسدار ئەبولفەزل شکارچی لە گفتوگۆ لەگەڵ مێهر، بە وتنی ئەوەی کە توانی مووشەکی ئێران لە ڕێگای گەشەی بەردەوامە، وتی: هەر ڕۆژە ڕەوتی ڕوو لە گەشە لە ئەو بوارە دەپێوین و بەدڵنیاییەوە بەهێزتر لە دوێنێ و سبەینێ بهێزتر لە ئەمڕۆ دەبین.



ناوبراو لە درێژەدا بە ئاماژە بە ڕۆڵی دیاری کەری فەرماندە شەهیدەکانی هێزی هەوافەزای سپا لەوانە سەردار شەهید حەسەن تەهرانچی موقەدەم لە دانانی پێکهاتەی مووشەکی ئێران زیادی کرد: شەهید تهرانچی موقەدەم بنەڕەتی ئەو هێزەی دامەزراند و سەکۆی ڕوو لە گەشەی ئێرانی لە ئەو بوارەدا دانا.



سەردار شکارچی بە جەخت ڤلەسەر تایبەتمەندیەکانی بیر و بڕوا و ڕۆحیەی جەهادی شەهید تهرانچی موقەدەم ڕایگەیاند: گرینگتری لە چالاکی مووشەکی ، ئیمان و بیر و بڕوای ئەو شەهیدە بە ئەزرەتی فاتیمە بوو کە دەبووە هۆی ئەوەی کە هەموو پڕۆژەکان سەرکەوتووانە ئەنجام بدات و ئەمڕۆ بەرهەمی هەمان بیر و بڕوا و هەوڵانە دەبینین.