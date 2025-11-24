  1. Home
لاریجانی: ڕێگایەک جگە لە بەرەنگار بوونەوەی ڕژێمی ساختەی زایۆنی نەماوەتەوە

٢٤ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٣٩
News ID: 1753767
Source: Mehrnews
سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە کاردانەوە بە شەهادەتی هەیسەم عەلی تەباتەبایی جەختی کرد: نتانیاهۆ ئەوەندە درێژە دەداتە سەربزێویەکانی هەتا هەمووان تێدەگەن کە ڕێگایەک جگە لە بەرەنگار بوونەوەی ئەو ڕژێمە ساختە نەماوەتەوە.

 عەلی لاریجانی بە بڵاو کردنەوەی پەیامێک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: لە شەوی شەهادەتی فاتیمەی زەهرا (د.خ) یەکێک لە لایەنگرانی ڕاستەقینەی خاتوونی هەر دوو عالەم ، برای گیانفیدامان هەیسەم عەلی تەباتەبایی لە فەرماندە باڵاکانی حزبوڵڵا، لەگەڵ چەند دۆستی بەدەستی جەنایەتکاری ئیسرائیل شەهید بوون.

ناوبراو زیادی کرد: ئەوان گەییشتنە ئارەزووی خۆیان، بەڵام نتانیاهۆ ئەوەندە درێژە دەداتە سەربزێویەکانی هە هەمووان تێدەگەن کە ڕێگایەک جگە لە بەرەنگار بوونەوەی ئەو ڕژێمە ساختە نەماوەتەوە.

لاریجانی درێژەی دا: ئەو داخە لە ڕێبەری پایەبەرزی حزبوڵڵا و ئەندامانی گیانیفیدای سەرەخۆشی دەکەم.

