کێ دەبێتە سەرۆک‌وەزیرانی عێراق؛ بەختی بەرزی ئەعرەجی و شەتری

٢٤ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٢:٣٧
News ID: 1753765
Source: Mehrnews
ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند کە تا ئەم ساتەوەختە قاسم ئەعرەجی و حەمید شەتری زۆرترین بەختیان بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک‌وەزیرانی عێراق هەیە.

 شوان محەمەد ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان و نوێنەری پێشووی پەرلەمانی عێراق، جەختی کرد: هاوپیمانی چوارچیوەی هاوئاهەنگی شیعەکان، دانوستانلەبارەی پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتوویان بە ناردنی دوو وەفد، یەکیان بۆ ناوخۆ و ئەویتریان بۆ دەرەوەی عێراق دەستی پێکردووە.

ئەم بەرپرسەی پارتی لەو باوەڕەیە کە محەمەد شیاع سوودانی شانسی دووبارەی بۆ سەرۆک‌وەزیری نییە و چوارچێوەی هاوئاهەنگیش پاڵپشتی لێ ناکات، چونکە متمانەیان پێ نییە و هەروەها کازمی و عەبادیش ئەو شانسەیان نییە.

شوان محەمەد وتیشی: تا ئەم ساتە قاسم ئەعرەجی و حەمید شەتری زۆرترین بەختیان هەیە بۆ سەرۆک وەزیری، چونکە ئێران و ئەمریکا و وڵاتانی ئەنجومەنی کۆمکاری کەنداوی فارس دژی هەڵبژاردرانیان نییە و هاوکات، فراکسیۆنێکی بەهێزیان لە پەرلەمانیش نییە.

