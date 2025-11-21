وەزیری دەرەوەی ئێران: داکۆکی لە ڕێککەوتنی دادپەروەرانە دەکەین؛ لەچاو شەڕی پێشوو ئامادەترین

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە لێدوانێک بۆ ئێکۆنۆمیست، وتی: لەچاو شەڕی پێشوو ئامادەترین و مووشەکەکانمان لەباری کوالیتی و چەندایەتییەوە، باشتر بوون.

وتیشی: ئێمە شەڕمان ناوێ و باشترین ڕێگەی پێشگری لە شەڕ، ئامادەبوونە.

وەزیری دەرەوەی ئێران، جەختی لە داکۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێککەوتنێکی دادپەروەرانە و هاوسەنگ کرد و ڕاشیگەیاند: ئەمریکاییەکان دەیانەوێ ویستەکانی خۆیانمان بەسەردا بسەپێنن.

عێراقچی ڕاشیگەیاند: لە شەڕی 12 ڕۆژەدا وانەیەکی زۆرمان وەرگرت و بە خاڵی هێز و لاوازیی خۆۆمان و ڕژیمی زایۆنیمان زانیوە و کارمان لەسەر کردوون و تەواو ئامادەین و بگرە ئامادەتر لە ڕابردووین.