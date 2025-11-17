  1. Home
کۆمپانیا ئەمریکاییەکان چۆن نەوت و گاز تاڵان دەکەن

١٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٠٦
News ID: 1751474
Source: Mehrnews
ئەندامێکی هاوپەیمانییەکی عێراقی هەواڵی تاڵانکردنی سەرچاوە نەوتی و گاز و کانزاکانی وڵاتەکەی لەلایەن کۆمپانیا ئەمریکییەکانەوە بڵاوکردەوە.

 حەمەد ئەلدەلیمی ئەندامی هاوپەیمانی ئەنباری عێراقی جەختی لەوە کردەوە کە کۆمپانیا ئەمریکییەکان بە بیانووی وەبەرهێنان بە شێوەیەکی بەرفراوان دەست بەسەر سامانە دەوڵەمەندەکانی نەوت و گاز و کانزای ناوچە دەوڵەمەندەکانی ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئەم پارێزگایە دەگرن.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەمە لە کاتێکدایە کە لایەنە پەیوەندیدارەکان لە عێراق ئاگاداری ئەو پرۆسەیە نین و کۆمپانیاکانی سەر بە دەوڵەتیش بەشدار نین لەو پڕۆژانەدا.

ئەلدەلەیمی وتی: وەبەرهێنانی بەناو ئەمریکی لە بواری سەرچاوەکان بە شێوەیەکی ناڕوون ئەنجامدراوە. تەنانەت بەرپرسانی حکومیش نازانن گرێبەستەکان لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانە چۆن داڕێژراون.

جەختیشی لەوە کردەوە: ئەو گرێبەستانەی پێشتر باسمان کرد لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکییەکان نهێنی بوون و دەیان ساڵە هەروا بوون. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەو ناوچانەی پێشتر ئاماژەمان پێدا، خاوەنی سەرچاوەیەکی گەورەی یەدەگی کانزا و نەوت و گازن.

