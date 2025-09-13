  1. Home
کاردانەوەی توندی ڕاوێژکاری ڕێبەری بە بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی خاخامە زایۆنییەکان لە ئازەربایجان

١٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٢١
News ID: 1726635
Source: Mehrnews
ڕاوێژکاری کاروباری نێودەوڵەتی ئایەتوڵڵا خامنەیی، لە پەیامێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بە بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی خاخامە زایۆنییەکان لە وڵاتی ئازەربایجان کاردانەوەی نیشان دا و ئەو هەوڵەی دژە ئیسلامی وەسف کرد.

عەلی ئەکبەر ویلایەتی لە پەیامەکەیدا بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی خااخمە زایۆنییەکان لە وڵاتێکی موسڵمانی شیعەی جێگای سەرسووڕمان و داخ وەسف کرد و هیوای خواست ئەو هەواڵە ڕاست نەبێت.

ناوبراو جەختی کرد: ئەمە یەکەم جارە کە ئاوەها هێڵ بەزاندنێک لەلایەن حکومەتی ئازەربایجانەوە ئەنجام دەدرێت و ئەوەی هەوڵێکی دژە ئیسلامی و دژی ئابڕووی شیعە لە ئاستی جیهانییە.

ویلایەتی هەروەها ئاماژەی دایە سەر مێژووی موسڵمان بوونی خەڵکی ئازەربایجان و وتی: خەڵکی ئازەربایجان کە نزیک بە 1200 ساڵە بوونەتە موسڵمان، بەدڵنیاییەوە ناڕازین بە هەوڵە.


هەروەها زیادی کرد: ئامانج لە ئەو کۆبوونەوە لەوانەیە پەرەپێدان بە ڕێککەوتنی ئیبراهیم و زیاد کردنی ئازەربایجانە.

