هێرشی هێزەکانی جۆلانی بۆ سەر دیمەشق و شوێنە ئایینییەکان

سەرچاوە ئاگادرەکان ڕایانگەیاند کە هێرشی هێزەکانی سەر جۆلانی بۆ سەر 9 ناوچەی نیشتەجێی لە ڕۆژهەڵات و باشوور و باکووری دیمەشق لە سێ مانگی ڕابردوو چڕ بووەتەوە.



ئەو سەرچاوەگەلە زیادیان کرد هێرشی تیرۆریستەکانی سەر بە خۆلانی بە ئامانجی دەرکردنی خێڵە جیاوازەکان بەتایبەتی عەلەوییەکان لە ئەو ناوچانە و جێگیر کردنی بنەماڵەکانی خۆیان ئەنجام دەدرێت.



ئەوان ڕوونیان کردەوە کە ئەو تیرۆریستانە هەوڵی ڕفاندنی ئەندامانی بنەماڵە سووریاییەکان یان کردنە ئامانجیان لە پاڵ هێرش بۆ سەر شوێنە ئایینەکان دەدەن.