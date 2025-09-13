هێرشی هێزەکانی جۆلانی بۆ سەر دیمەشق و شوێنە ئایینییەکان

سەرچاوە ئاگادرەکان ڕایانگەیاند کە هێرشی هێزەکانی سەر جۆلانی بۆ سەر 9 ناوچەی نیشتەجێی لە ڕۆژهەڵات و باشوور و باکووری دیمەشق لە سێ مانگی ڕابردوو چڕ بووەتەوە.
ئەو سەرچاوەگەلە زیادیان کرد هێرشی تیرۆریستەکانی سەر بە خۆلانی بە ئامانجی دەرکردنی خێڵە جیاوازەکان بەتایبەتی عەلەوییەکان لە ئەو ناوچانە و جێگیر کردنی بنەماڵەکانی خۆیان ئەنجام دەدرێت.
ئەوان ڕوونیان کردەوە کە ئەو تیرۆریستانە هەوڵی ڕفاندنی ئەندامانی بنەماڵە سووریاییەکان یان کردنە ئامانجیان لە پاڵ هێرش بۆ سەر شوێنە ئایینەکان دەدەن.
١٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٢٠
News ID: 1726633
Source: Mehrnews
سەرچاوە ئاگادارەکان لە چڕ بوونەوەی هێرشەکانی سەر بە جۆلانی بۆ سەر پێتەختی سووریا و شوێنە ئایینەکان هەواڵیان دا.
