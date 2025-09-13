  1. Home
هێرشی هێزەکانی جۆلانی بۆ سەر دیمەشق و شوێنە ئایینییەکان

١٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٢٠
سەرچاوە ئاگادارەکان لە چڕ بوونەوەی هێرشەکانی سەر بە جۆلانی بۆ سەر پێتەختی سووریا و شوێنە ئایینەکان هەواڵیان دا.

سەرچاوە ئاگادرەکان ڕایانگەیاند کە هێرشی هێزەکانی سەر جۆلانی بۆ سەر 9 ناوچەی نیشتەجێی لە ڕۆژهەڵات و باشوور و باکووری دیمەشق لە سێ مانگی ڕابردوو چڕ بووەتەوە.

ئەو سەرچاوەگەلە زیادیان کرد هێرشی تیرۆریستەکانی سەر بە خۆلانی بە ئامانجی دەرکردنی خێڵە جیاوازەکان بەتایبەتی عەلەوییەکان لە ئەو ناوچانە و جێگیر کردنی بنەماڵەکانی خۆیان ئەنجام دەدرێت.

ئەوان ڕوونیان کردەوە کە ئەو تیرۆریستانە هەوڵی ڕفاندنی ئەندامانی بنەماڵە سووریاییەکان یان کردنە ئامانجیان لە پاڵ هێرش بۆ سەر شوێنە ئایینەکان دەدەن.

