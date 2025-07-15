  1. Home
کورد کۆنترۆڵی فڕۆکەخانەی قامیشلۆی دایە دەستی ڕووسیا

١٥ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٣:٢٦
News ID: 1708049
Source: Mehrnews
ڕووسیا بە ڕێککەوتنی هەسەدە، بە گواستنەوەی بەربڵاوی هێز و جیهازاتی سەربازی بۆ فڕۆکەخانەی قامیشلۆ، کۆنترۆڵی ئەو فڕۆکەخانە ستراتیژیکە لە کوردستانی سووریای بەدەستەوە گرت.

 ڕووسیا بە گواستنەوەی بەربڵاوی هێز و جیهازاتی سەربازی لە بنکەی حەمیمەوە بۆ فڕۆکەخانەی قامیشلۆ، کۆنترۆڵی ئەو فڕۆکەخانە ستراتیژیکە کە کوردستانی سووریای بەدەستەوە گرت؛ گۆڕانێک کە بە پێی وێنە مانگیلەییەکان و سەرچاوە مەیدانییەکان، لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی نوێ لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە و بە ئامانجی بووژانەوەی بوونی سەربازی مسکۆ لە ناوچەکە ئەنجام درا.

سەرچاوە مەیدانی و وێنە مانگیلەییەکان پشت ڕاستی دەکەنەوە کە ڕووسیا کۆنترۆڵی فڕۆکەخانەی قامیشلۆ لە باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریای دوای ئەوەی کە بەشێکی زپر لە هێزەکانی لە بنکەی ئاسمانی حەمینەوە لە لازقیە بۆ بنکەی نوێ لە قامیشلۆ گواستەوە، بەدەستەوە گرت.

چالاکی بەربڵاو و چڕی فڕۆکە بارییەکانی ڕووسیا کە لە مانگی ژانویە تا جوونی ئەمساڵ تۆمار کراوە، نیشانەی گواستنەوەی بەربڵاوی هێز و جیهازاتی سەربازی قورسی ڕووسیا بۆ فڕۆکەخانەی قامیشلۆیە.

