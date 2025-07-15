  1. Home
عێراقچی: زیاتر لە 120 وڵات هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانیان ئیدانە کرد

١٥ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٣:٢٥
وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: زیاتر لە 120 وڵاتی جیهان هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانیان ئیدانە کرد و پاڵپشتی خۆیان لە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند.

 سەید عەباس عێراقچی لە کاتی گەییشتنی بۆ چین، کە بۆ بەشداری لە بیست و پێنجەمین کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی شانگهای چین چووەت ەئەو وڵاتە، وتی: ڕێکخراوی شانگهای وردە وردە پێگەی خۆیی لە بواری جیهانی کردەوە و لە ڕێکخراوێکی ناوچەیەوە بۆ سەروو ناوچەیی گۆڕدرا و پرسی گرینگ لە بواری ئابووری و سیاسی و ئەمنیەتییەوە دەگرێتەوە.

ناوبراو وتیشی: زیاتر لە 120 وڵاتی جیهان هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێرانیان ئیدانە کرد و پاڵپشتی خۆیان لە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند. درێژەی دا: ڕێکخراوی شانگهای لە کاتی خۆیدا بەیاننامەیەکی دەرکرد کە جێگای دەسخۆشییە و سبەینێ بە جوانی و چڕی لە ئەو بارەوە باس دەکەیم.

