زانیاری نوێ لەبارەی ڕێوڕەسمی بەڕێ کران و ناشتنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران

وتەبێژی دەوڵەتی ئێران وتی: دەوڵەت بڕیاری داوە ڕۆژی سێشەممە 16ی جۆزەردان ، بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ڕۆیشتنی تازیەبارانی ڕێوڕەسمی ڕێبەری شەهید ئایەتوڵڵا خامنەیی، تاران دابخات.

فاتمە موهاجرانی ڕایگەیاند: دەوڵەت بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ڕێوڕەسمی پرسەی ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕێبەری شەهیدی ئێران، ڕۆژی سێشەممە 16ی جۆزەردان لە تاران پشووی فەرمیە تاکوو هاتووچوو بۆ تازیەباران ئاسان بێ.

زیادیشی کرد: لەسەر بنەمای ئەم بڕیارنامەیە، ڕۆژی پێنجشەممە 18ی جۆزەردان، هاوکات لەگەڵ بەخاکسپاردنی ئەو شەهیدە ئێرانییە لە شاری مەشهەد، ڕۆژێکی ماتەمینی گشتی لە سەرانسەری وڵاتیش ڕاگەیەندراوە.