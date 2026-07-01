زانیاری نوێ لەبارەی ڕێوڕەسمی بەڕێ کران و ناشتنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران

وتەبێژی دەوڵەتی ئێران وتی: دەوڵەت بڕیاری داوە ڕۆژی سێشەممە 16ی جۆزەردان ، بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ڕۆیشتنی تازیەبارانی ڕێوڕەسمی ڕێبەری شەهید ئایەتوڵڵا خامنەیی، تاران دابخات.
فاتمە موهاجرانی ڕایگەیاند: دەوڵەت بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ڕێوڕەسمی پرسەی ئایەتوڵڵا خامنەیی ڕێبەری شەهیدی ئێران، ڕۆژی سێشەممە 16ی جۆزەردان لە تاران پشووی فەرمیە تاکوو هاتووچوو بۆ تازیەباران ئاسان بێ.
زیادیشی کرد: لەسەر بنەمای ئەم بڕیارنامەیە، ڕۆژی پێنجشەممە 18ی جۆزەردان، هاوکات لەگەڵ بەخاکسپاردنی ئەو شەهیدە ئێرانییە لە شاری مەشهەد، ڕۆژێکی ماتەمینی گشتی لە سەرانسەری وڵاتیش ڕاگەیەندراوە.
١ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٣:١٤
News ID: 1834061
Source: Mehrnews
ڕۆژێک تازیەباری گشتی لە هەموو ئێران ڕاگەیێندرا بە بۆنەی ڕۆژی ناشتنی تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران.
وتەبێژی دەوڵەتی ئێران وتی: دەوڵەت بڕیاری داوە ڕۆژی سێشەممە 16ی جۆزەردان ، بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ڕۆیشتنی تازیەبارانی ڕێوڕەسمی ڕێبەری شەهید ئایەتوڵڵا خامنەیی، تاران دابخات.
Your Comment