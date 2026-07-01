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سەرکردە و بەرپرسانی باڵای 40 وڵات دێنە پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران

١ تەمووز ٢٠٢٦ - ١٣:١٣
News ID: 1834059
Source: Mehrnews
سەرکردە و بەرپرسانی باڵای 40 وڵات دێنە پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران

بەرپرسان و سەرکردەکانی ٤٠ وڵات بۆ ئامادەبوون لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران دێنە تاران، مەشهەد و قوم.

 ئیمان عەتارزادە، وتەبێژی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران وتی:
جگە لە ئامادەبوونی زۆری جەماوەر، کەسایەتییە سیاسی، فەرهەنگی، زانستی، ئایینی، ئەکادیمییەکان و بلیمەتەکانی سەرتاسەری جیهان لە ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسە بۆ ڕێزگرتن لە تەرمی ڕێبەری شەهید لە تاران ئامادە دەبن.
هەروەها بەرپرسانی باڵا و سەرۆکی وڵاتانی جۆراوجۆر لە دەوروبەری 40 وڵات بەشداری مەراسیمەکە دەکەن.

وتیشی: وردەکارییەکان سەبارەت بە ئاستی شاندەکان و وڵاتانی بەشداربوو و ناوی کەسایەتییە ئامادەبووەکان بەم زووانە لەلایەن بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە ڕادەگەیەنرێت.

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