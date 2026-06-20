فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسداران: غەززە گەردەلوولی هەیە!

سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران نووسی: کاتێک وتمان حیزبوڵڵا مێرسادی هەیە، ئێوە سەرنجتان نەدا و تووشی بوون؛ کێ وەڵامی ئەو ١٠٠ کوژراوە دەداتەوە؟
درێژەی ئەم پۆستەی دا و نووسی: غەززەش زریانی هەیە. ئەگەر بەپێی خواستی سیاسەتمەدارەکانت مامەڵە بکەن، لە زریانێکدا گیر دەخۆن. ئاگادار بن.
٢٠ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٤:٣١
News ID: 1829519
Source: Mehrnews
فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: غەززەش گەردەلوولی هەیە، ئاگادار بن.
سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی قودسی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران نووسی: کاتێک وتمان حیزبوڵڵا مێرسادی هەیە، ئێوە سەرنجتان نەدا و تووشی بوون؛ کێ وەڵامی ئەو ١٠٠ کوژراوە دەداتەوە؟
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