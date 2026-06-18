قاڵیباف: ئێران و چین تەوەری بلۆکی نوێی ناوچەن

محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و نوێنەری تایبەتی ئێران بۆ کاروباری چین، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ە "کۆبوونەوەی ڕاوێژکاری نوێنەری تایبەت بۆ کاروباری چین لەگەڵ ژووری بازرگانی ئێران".

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لە چاوپێکەوتنێکدا کە لە ناوەڕاستی شەڕدا پێشکەشم کرد، وتم هەرکەسێک پێی وابێت سوپای ئەمریکا یان سوپای ڕژێمی زایۆنی بێتوانایە، بە هەڵەدایە. سوپای ئەمریکا یەکەم سوپای جیهانە و سوپای ڕژێمی زایۆنی یەکەم سوپای ناوچەکە و زلهێزێکی ئەتۆمییە و دڕندەیی ئەوانیش لە لوتکەدایە و پێویستە بزانین کە گەلەکەمان ئەو جۆرە زلهێزانەی تێکشکاندووە و ئەمەش مەگەر بە باوەڕبوون بە نەریتە ئیلاهییەکان ناتوانرێت.

قالیباف بە ئاماژەدان بەوەی کە پێگەی چین تایبەتە بۆ ئێران ، وتی: چین دەبێت باوەڕ بکات و باوەڕیشی هەبێت کە ئێمە تەنها کڕیار یان هاوبەشی بازرگانی نین، بەڵکوو هاوبەشین بە مانا تەواوەکەی. ناوبراو زیادی کرد: بە سەرنجدان بە هەلومەرجی ناوچەکە، دۆستان بە وردی وتوویانە کە پێویستمان بە پێکهێنانی بلۆکی نوێ (هاوپەیمانی ناوچەیی) هەیە، بێگومان ئەو بلۆکانە تا ڕادەیەک پێک هاتوون و لە هەر بلۆکێک کە لە داهاتوودا دروست ببێت، دوو وڵاتی ئێران و چین ئامادەیی یەکلاکەرەوەیان تێدا دەبێت و دەبنە میحوەری ئەو بلۆکانە.