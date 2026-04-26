عێراقچی: گەشت بۆ پاکستان ئیجابی بوو

سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، پاش سەفەری بۆ ئیسلام ئاباد و دیدار و وتووێژ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای پاکستان، لە پەیامێکدا لە تۆڕی ئێکس لە کۆتایی ئەم سەفەرەدا نووسی: سەفەر بۆ پاکستان زۆر بەرهەمدار بوو؛ وڵاتێک کە ڕۆڵی نێوەندگیری و هەوڵی برایانەی بۆ گەڕاندنەوەی ئاشتی بۆ ناوچەکە زۆر بەنرخە بۆ ئێمە.

لەم سەفەرەدا هەڵوێستی کۆماری ئیسلامی ئێرانم لەسەر چوارچێوەیەکی کردەیی و کارا بۆ کۆتایی هاتنی هەمیشەیی شەڕی دژی ئێران ڕوون کردەوە. ماوە بزانین ئایا بەڕاستی ئەمریکا ئیرادەیەکی جددی هەیە بۆ پێشخستنی دیپلۆماسی؟