شەڕ 270 ملیار دۆلار خەساری لە ئێران داوە

فاتمە موهاجرانی وتەبێژی دەوڵەتی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕێکخراوی ڕیا نۆڤستی، بە خەمڵاندنی سەرەتایی ٢٧٠ میلیارد دۆلار لە زیانەکانی ئێران لە شەڕی ئەم دواییە وتی: ئەم ژمارەیە یەکلایی و کۆتایی نییە.
ناوبراو زیادی کرد: یەکێک لەو پرسانەی کە تیمی دانوستانکاری ئێمە بەدوایدا دەگەڕێن و لە دانوستانەکانی ئیسلام ئابادیشدا بەدواداچوونی بۆ کرا، پرسی قەرەبووکردنەوەی شەڕە.
وتیشی: بە شێوەیەکی گشتی دەبێت زیانەکان بە چەند چینێک بپشکنرێن و زیانەکانی ئێران لە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە ئێستادا بە نزیکەی ٢٧٠ ملیار دۆلار مەزەندە دەکرێت.
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