بەحرەین و کوەیت هێرشیان کردە سەر ئێران

ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.
بەحرەین و کوەیت بە نهێنی فڕۆکە جەنگییەکانیان بۆ لێدانی ئامانجەکانیان لە ئێران بەکارهێناوە، ئەمەش کردەوەیەک بە یەکەم هێرشی تۆڵەسەندنەوەی ڕاستەوخۆی دوو وڵات لە دژی ئێران دادەنرێت.
٢٤ تەمووز ٢٠٢٦ - ٢٢:٠٨
News ID: 1844460
Source: Mehrnews
ڕۆژنامەی واڵ ستریت ژۆرناڵ پاگەندەی کردووە کە بەحرەین و کوەیت یەکەم هێرشی ئاسمانی ڕاستەوخۆیان بۆ سەر ئێران ئەنجامداوە و شوێنە سەربازییەکانی وڵاتیان کردووەتە ئامانج.
ئەمەش ئاماژەیە بۆ پەرەسەندنی بەرچاوی ململانێکانی ناوچەکە.
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