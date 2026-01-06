فەرمانی سەرۆک کۆمار بۆ لێکدانەوەی نائارامیەکانی پارێزگای ئیلام

دوابەدوای نائارامیەکان و ڕوودانی چەند ڕووداوێک لە پارێزگای ئیلام، سەرۆک کۆمار وێڕای جەخت لەسەر پاراستنی ئارامی گشتی و دابینی ئاسایشی سەقامگیر، فەرمانی دایە وەزیری ناوخۆ کە گرووپێکی تایبەت بۆ لێکدانەوەی هەمەلایەنەی لایەنەکانی ئەو ڕووداوە پێک بێت.



بە گوێرەی ئەو فەرمانە، دکتۆر پزشکیان داوای لە وەزیری ناوخۆ کرد کە بە پێکهێنانی گرووپێکی تایبەت بریتی لە بەرپرسانی پێوەندیدار، لایەنە جیاوازەکانی ڕووداوەکانی ئیلام، هۆکار و بوارەکانی سەرهەڵدانی نائارامیەکان و شێوەی بەرەوڕوو بوونەوەی بەتواوەتی لێک بدەنەوە و ڕاپۆرتێکی گشتی لە ئەنجامی ئەو لێکدانەوەگەلە لە زووترین کاتدا پێشکەشی نووسینگەی سەرۆک کۆمار بکەن.



سەرۆک کۆمار لە ئەو فەرمانەدا بە جەخت لەسەر زەروورەتی ڕوون کردنەوە و شی کردنەوەی وردی ڕاستیەکان، وتی کە بڕیاری ڕاست و کاریگەر لە بەرانبەر ڕووداوە کۆمەڵایەتی و ئەمنیەکان، پێویستی بە ناسینی وردی مەیدانی، ناسینی ڕوانگە جیاوازەکان و لێکدانەوەی بەرپرسیارانە و بێ لایەنەی ڕاپۆرتەکانە.