خۆپیشاندانی هەولێر گرژی تێکەوت؛ کوژراو و بریندار هەیە

ماوه‌ی چه‌ند ڕۆژێكه‌ خۆپیشاندنی ناڕه‌زایەتی هاووڵاتیان له‌ گوندی لاجان له‌ سنووری گوێر به‌رده‌وامی هه‌یه‌ و پاشنیوه‌ڕۆی ئه‌مڕۆ شه‌ممه‌ شه‌ڕو ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ له‌ نێوان خه‌ڵك هێزی ئه‌منی ڕوویدا و كوژراوی لێكه‌وته‌وه‌.

هاوڵاتییه‌كی به‌شداربو له‌ خۆپیشاندانه‌كان له‌ ڕێگه‌ی ته‌له‌فۆنه‌وه‌ به‌ خه‌ندان-ی ڕاگه‌یاند، "دوای ئه‌وه‌ی كه‌سێك له‌ ئێمه‌ ده‌ستگیركرا هه‌مومان چوینه‌ لای هێزه‌ ئه‌منیه‌كان بۆ ئه‌وه‌ی ئازادی بكه‌ن، به‌ڵام ئازادیان نه‌كرد و سه‌رئه‌نجام شه‌ڕو ڕوبه‌ڕوبونه‌وه‌ ڕویدا".



ئاماژه‌ی به‌وه‌شكرد، یه‌كێك له‌ كارمه‌ندانی هێزه‌ ئه‌منی ته‌قه‌ی كرد و به‌هۆیه‌وه‌ كه‌سێك كوژرا و پێنج كه‌سی دیكه‌ش برینداربوون، كه‌ برینی یه‌كێكیان سه‌خته‌.

به‌گوێره‌ی زانیاریه‌كانی خه‌ندان، له‌كاتی گرژییه‌كه‌ی ئه‌مڕۆدا كه‌ له‌ نزیك پاڵاوگه‌ی لاناز ڕویداوه‌، پاسه‌وانانی پاڵاوگه‌كه‌ ته‌قه‌یان كردووه‌، هاوكات ژماره‌یه‌ك له‌ خۆپیشانده‌رانیش چه‌كیان به‌كارهێناوه‌ و ته‌قه‌یان كردوه‌.

27ی ئه‌م مانگه‌ دانیشتوانی گونده‌كانی ده‌وروبه‌ری گونده‌كانی هه‌ولێر خۆپیشاندانیان ده‌ستپێكرد و داوایانكرد ئه‌و پاڵاوگه‌ نایاساییانه‌ دابخرێن یاخود ئه‌و كه‌سانه‌ی له‌وێ كارده‌كه‌ن خه‌ڵكی گونده‌كان بن و دایانبمه‌زرێنن.



ناحیەی گوێڕ لە روی جوگرافییەوە دەکەوێتە ناوەڕاستی ھەرسێ شاری پارێزگای ھەولێر، پارێزگای موسڵ، قەزای مەخمور، ئەم ناحەیەیە دەکەویتە باشوری ڕۆژاوای شاری ھەولێر و نزیکەی 40 کیلۆمه‌تر لێیەوە دورە.