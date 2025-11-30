خۆپیشاندانی هەولێر گرژی تێکەوت؛ کوژراو و بریندار هەیە

ماوهی چهند ڕۆژێكه خۆپیشاندنی ناڕهزایەتی هاووڵاتیان له گوندی لاجان له سنووری گوێر بهردهوامی ههیه و پاشنیوهڕۆی ئهمڕۆ شهممه شهڕو ڕووبهڕووبوونهوه له نێوان خهڵك هێزی ئهمنی ڕوویدا و كوژراوی لێكهوتهوه.
هاوڵاتییهكی بهشداربو له خۆپیشاندانهكان له ڕێگهی تهلهفۆنهوه به خهندان-ی ڕاگهیاند، "دوای ئهوهی كهسێك له ئێمه دهستگیركرا ههمومان چوینه لای هێزه ئهمنیهكان بۆ ئهوهی ئازادی بكهن، بهڵام ئازادیان نهكرد و سهرئهنجام شهڕو ڕوبهڕوبونهوه ڕویدا".
ئاماژهی بهوهشكرد، یهكێك له كارمهندانی هێزه ئهمنی تهقهی كرد و بههۆیهوه كهسێك كوژرا و پێنج كهسی دیكهش برینداربوون، كه برینی یهكێكیان سهخته.
بهگوێرهی زانیاریهكانی خهندان، لهكاتی گرژییهكهی ئهمڕۆدا كه له نزیك پاڵاوگهی لاناز ڕویداوه، پاسهوانانی پاڵاوگهكه تهقهیان كردووه، هاوكات ژمارهیهك له خۆپیشاندهرانیش چهكیان بهكارهێناوه و تهقهیان كردوه.
27ی ئهم مانگه دانیشتوانی گوندهكانی دهوروبهری گوندهكانی ههولێر خۆپیشاندانیان دهستپێكرد و داوایانكرد ئهو پاڵاوگه نایاساییانه دابخرێن یاخود ئهو كهسانهی لهوێ كاردهكهن خهڵكی گوندهكان بن و دایانبمهزرێنن.
ناحیەی گوێڕ لە روی جوگرافییەوە دەکەوێتە ناوەڕاستی ھەرسێ شاری پارێزگای ھەولێر، پارێزگای موسڵ، قەزای مەخمور، ئەم ناحەیەیە دەکەویتە باشوری ڕۆژاوای شاری ھەولێر و نزیکەی 40 کیلۆمهتر لێیەوە دورە.
