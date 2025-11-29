گرینگترین هەواڵەکانی هاوپەیوەند بە ئێران لە ئەو هەفتەی کە تێپەڕی

هەفتەیەک کە تێپەڕی بۆ ئێران پڕ بوو لە ڕووداوی سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی؛ ڕووداوگەلیک کە هەر یەکە لە گۆشەیەک لە وڵات ڕووی دا بەڵام وێنەیەکی ڕوون لە دۆخی ئێران لە ئاستی ناوخۆیی و هاوکاری دەرەکی پێشکەش دەکەن.

کۆبوونەوەی ئایمۆ لە لەندەن بە ئامادەبوونی شاندی باڵای ئێران

ڕێوڕەسمی کردنەوەی سی و چوارەمین کۆبوونەوەی مەکۆی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی دەریاوانی ئایمۆ لە لەندەم بە ئامادەبوونی شاندی باڵای ئێران بە سەرۆکایەتی سەعید رەسووڵی، کارگێڕی ڕێکخراوی بەندەرەکان و دەریاوانی بەڕێوە چوو.

شوێنگیری ڕۆڵی ئەمریکا لە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران

باڵوێز و نوێنەری هەمیشەیی ئیران لە نەتەوەیەکگرتووەکان، ئەمیر سەعیر ئیرەوانی لە نامەیەکدا بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر ڕۆڵی سەرەکی ئەمریکا لە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران جەختی کرد. ناوبراو وتیشی کە تاران مافی شوێنگیری هەموو ڕێگا یاسایەکان بۆ وەڵامدانەوەی ئەمریکا و وەرگرتنی غەرامەی تەواو بۆ هەوڵەکانی ئەو وڵاتە بۆ خۆی پارێزراو دەزانێت.

سەفەری سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران بۆ پاکستان

عەلی لاریجانی ، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران ، سەفەری پاکستانی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە دیداری کرد تا سەبارەت بە پێوەندی دوو لایەنەی تاران و ئیسلام ئاباد گفتوگۆ بکات.

تێکشکاندنی تیمی تیرۆریستی لە باشووری ڕۆژهەڵاتی ئێران

ئەرکانی قودسی هێزی زەوینی سپای پاسداران ڕایگەەیاند کە دوو ئەندامی گرووپێکی تیرۆریستی چالاک لە پارێزگای سیستان و بەلووچستان ناسراوەتەوە و دەستگیر کران. ئەو ئۆپراسیۆنە لە ڕەوتی مانۆرە ئۆپراسیۆنەکانی شەهیدانی ئاسایش ئەنجام درا و دوو جلی تەقینەوەییش لە تاوانباران دۆزرایەوە.

بەڕێوەچوونی مانۆڕی بەربڵاوی بەسیج لە تاران

مانۆڕێکی بەربڵاو بە ئامادەبوونی دەیان هەزار کەس لە ئەندامانی بەسیج لە زانکۆی ئیمام حسێن بەڕێوە چوو و توانی ئۆپراسیۆنی هێزە خۆبەخشەکانی بەسیج نمایش کرا.

دۆزینەوەی وەجبەیەکی گەورەی تەقەمەنی لە باکووری ڕۆژاوای ئێران

ئەرکانی حەمزە سەیدوشوهەدای هێزی زەوینی سپای پاسداران لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا ڕایگەیاند کە هێزەکانی وەجبەیەکی گەورەی تەقەمەنی کە تیرۆریستەکان دەیانەویست بە شێوەی نایاسایی بیهێننە نێو ئێران، ڕاگرتووە.

ئێران بووە نۆهەمین یانە لە یاریەکانی ئۆلەمپیادی نەبیستانی 2025

هەڵبژاردەی نەتەوەیی ئێران لە بیست و پێنجەمین یاریەکانی ئۆلەمپیادی هاوینەی نەبیستان بووە نۆهەم

ڕێوڕەسمی بەڕێ کردنی تەرمی 300 شەهیدی بێ ناونیشان

خەڵکی ئێران لە سەرلەبەیانی ڕۆژی دووشەممە لە ڕێوڕەسمی بەڕێ کردنی تەرمی 300 شەهیدی بێ ناونیشان بەشداریان کرد. پاشماوەکانی تەرمی ئەو شەهیدانە دوای چەندین ساڵ لە کۆتایی هاتنی شەڕی ئێران و عێراق دۆزرابووەوە.